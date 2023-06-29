- Дефицит воды в Астане: запустили первый этап новой станции 16:57 163
- "Звонят на ломках" – волонтеры Алматы рассказали, как помогают наркозависимым 16:56 92
- Подросток погиб после столкновения легковушки и скутера в Актобе 16:54 137
- Массовое отравление в Кентау: число пострадавших увеличилось 16:23 311
- Суд над Сериком Кудебаевым отложили до 1 июля 16:11 300
- Для Яндекс, Wolt и Glovo упростят выплату налогов в Казахстане 16:01 336
- Достаточно обратиться в поликлинику – оформление инвалидности упростили в Казахстане 15:46 446
- Сладости с начинкой из кишечной палочки продавали в Павлодаре 15:44 303
- Шахтёры вынуждены тратить половину пенсии на лекарства - депутат 15:42 313
- Глава МИД РК: У Казахстана и Люксембурга схожие позиции по региональным и международным вопросам 15:23 340
- Парламент одобрил закон о возврате государству незаконно приобретенных активов 15:13 336
- "Тариф по городу уже достигает 425 тенге" - ONAY о ценах на проезд в автобусах Алматы 14:57 592
- Привет из 90-ых: водитель на трассе под Алматы разнёс автомобиль, с которым не поделил дорогу 14:49 628
- В Астане не будет праздничного салюта на День города 14:37 364
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 14:20 446
- Осторожно, горячо: назван рейтинг наиболее пожароопасных регионов страны 13:58 415
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 13:51 676
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 13:49 424
- Пожар в Иле-Балхашском резервате тушат пятые сутки 13:20 393
- Безалаберность с последствиями: названы причины травматизма на производстве 13:00 401
- Пропажа батискафа "Титан": найдены человеческие останки 12:24 761
- Казахстан и Люксембург договорились увеличить количество рейсов между странами 12:16 442
- "Туркестанскую речь президента можно назвать идеологическим посланием" - Карин 12:11 403
- "В почве ни соли, ни воды нет" - как в дендропарке Шымкента решают проблему с поливом 12:10 605
- Центр тяжести должен сместиться в регионы - председатель партии AMANAT 11:59 404
- После жалоб тренеров прокуроры выявили миллионные нарушения в спортшколе СКО 11:52 764
- Полмашины всмятку: В Астане автомобиль врезался в столб LRT 11:49 648
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 11:38 722
- Крупное онлайн-казино "накрыли" в трёх городах Казахстана 11:27 372
- Уголовное дело завели по факту массового отравления в Кентау 11:18 433
- Пять новых судей Верховного суда избрали сенаторы 11:14 461
- Июль в Казахстане начнётся с жары 10:40 480
- Шантаж ниже пояса: у жениха вымогали 200 тысяч тенге за интимное видео 10:31 645
- Эльдара Толганбаева назначили вице-министром информации и общественного развития 10:06 468
- Россияне возобновляют полёты из Астаны в Уфу 09:54 442
- Мороженое в Казахстане подорожало сразу на 33 процента за год 09:44 487
- Семь сотрудников патрульной полиции поймали на взятках в Алматы и Алматинской области 09:14 516
- В Казахстане хотят создать Консорциум научных организаций в сфере водных ресурсов 08:30 495
- Балхашцы заявляют, что водопровод им нужнее, чем набережная за 4 миллиарда 07:55 565
- Как изменились цены на аренду квартир в Казахстане 07:31 935
- Жалгас Жумагулов вызвал жалость после семи боев в UFC 06:12 1252
- Кенесары хану установят памятник в Жамбылской области 05:44 600
- Бани заливают грязной водой пастбища в Туркестанской области 04:08 543
- Шымкентская молодёжь подсаживается на синтетические наркотики 03:36 921
- Жителей Атырау напугала надпись в подъезде 02:17 899
- В Шымкенте автомойщик угнал машину и разбил вдребезги 01:52 656
- В Казахстане задержали бывшего главреда журнала "Хакер" 00:34 919
- Казахстан узнал окончательный состав своей группы на ЧМ-2024 по хоккею 28.06.2023 782
- В Украине предложили запретить наличные деньги 28.06.2023 761
- Рыбакина и Бублик узнали свои номера посева на Уимблдоне 28.06.2023 731
- Недалеко от Астаны обнаружен мавзолей эпохи Золотой Орды 28.06.2023 999
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 1056
- Пенсионеры Астаны могут бесплатно лечиться в санатории 28.06.2023 2046
- Более 100 тонн воды сбросили с вертолёта на горящий камыш на Балхаше 28.06.2023 778
- В Австралии чат-бота обучили издеваться над телефонными мошенниками 28.06.2023 740
- Дожди и грозы обещают казахстанцам в четверг 28.06.2023 775
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 673
- Павел Дуров анонсировал появление сторис в Telegram 28.06.2023 739
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 829
- Рыбакиной предрекли сильнейшее давление на Уимблдоне 28.06.2023 718
- В Атырау люди с психоневрологическими заболеваниями будут разводить кроликов 28.06.2023 793
- На Балхаше продолжают тушить 100 гектаров камыша 28.06.2023 794
- Почти тысяча жамбылцев готовы поделиться стволовыми клетками 28.06.2023 741
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 1202
- На орбиту Земли запустили первый чеченский спутник "Ахмат-1" 28.06.2023 867
- Внутри меня есть зверь: "Казах" объяснил почему передумал завершать карьеру 28.06.2023 1041
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 1084
- На фотографирующую всё подряд женщину обратили внимание полицейские в Павлодаре 28.06.2023 5418
- Французские лекарства и клиника в Алматы: о чем говорили министры здравоохранения двух стран 28.06.2023 792
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 625
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 711
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 615
- В Алматы пройдёт международный турнир по лёгкой атлетике 28.06.2023 783
- Cпасатели Восточного Казахстана пришли на помощь терпящим бедствие на воде 28.06.2023 753
- Баран по кличке Миллион из Туркестанской области признан самым тяжёлым в стране 28.06.2023 1998
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 714
- Лишь в одном городе Казахстана обещают неблагоприятные метеоусловия 28.06.2023 770
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 743
- Мусульмане Казахстана празднуют Курбан Айт 28.06.2023 716
- Представительство Satbayev University откроется в Ташкенте 28.06.2023 952
- LOADING...
Суд над Сериком Кудебаевым отложили до 1 июля
Рассмотрение в суде дела беглого экс-начальника департамента Алматинской области Серика Кудебаева назначили на 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба суда Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев сообщил, что расследование по уголовному делу о побеге Кудебаева завершено и направлено в суд.
Напомним, о побеге Кудебаева стало известно 3 апреля. Сообщалось, что он улетел через Кыргызстан в Турцию.
Спустя несколько дней экс-начальника департамента полиции Алматинской области задержали. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за бездействие во время январских событий 2022 года. По версии следствия, во время погромов Серик Кудебаев, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.
-
Trend news
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 14:20 438
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 13:51 665
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 13:49 417
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 1054
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 825
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 1198
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 1083
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 1026
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 941
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 884
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 1546
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 932
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 2762
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 1446
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 137917
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 944
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 2930
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 3700
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 3015
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 2393
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 1523
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 5968
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 1646
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 20706
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 2484
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 14382
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 3851
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 10175
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 1914
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 3399
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 2514
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 2623
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 2651
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 2616
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 2647
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 2191
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 2827
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 26508
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 1950
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 2530
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 2405
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 2397
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2185
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 2713
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 2252
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 3094
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 10806
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 29083
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 2030
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 2109
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 2384
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 7750
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2312
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 3125
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 35563
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 6312
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 3011
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 4716
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 2424
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 3187
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 4149
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 2391
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 2692
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 2540
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 2945
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 10707
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 2577
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 8416
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 4205
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 3788
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 3018
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 2523
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 3773
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 3760
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 4268
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 5255
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 3157
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 3078
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 3295
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 50978
-
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 11:38 717
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 672
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 624
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 709
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 614
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 713
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 740
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 1234
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 1137
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 882
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 1946
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 1314
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 1723
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 2160
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 1510
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 1443
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 37392
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 1390
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 1906
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 1831
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 1705
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 2328
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 1912
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 2026
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 2414
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 2291
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 2662
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 2587
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 3256
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 2811
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 2579
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 2283
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 2219
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 2818
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 3670
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 3129
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 2333
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 2451
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 2967
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 2215
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 2698
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 2644
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2989
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 2888
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2815
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 2717
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 3359
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 4975
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 3065
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4693
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 3840
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 3565
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 3081
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 3987
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2876
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 3288
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 4388
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 3025
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 3685
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 3027
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 3001
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 2667
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 3235
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 7752
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 3826
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 2482
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2857
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 3346
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 3298
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2992
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 3385
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 3509
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5848
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 3657
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4818
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 3990
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 3653
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 4468
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 3964
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 4355