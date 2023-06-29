Суд над Сериком Кудебаевым отложили до 1 июля

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Рассмотрение в суде дела беглого экс-начальника департамента Алматинской области Серика Кудебаева назначили на 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба суда Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее заместитель генерального прокурора Жандос Умиралиев сообщил, что расследование по уголовному делу о побеге Кудебаева завершено и направлено в суд.

Напомним, о побеге Кудебаева стало известно 3 апреля. Сообщалось, что он улетел через Кыргызстан в Турцию.

Спустя несколько дней экс-начальника департамента полиции Алматинской области задержали. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за бездействие во время январских событий 2022 года. По версии следствия, во время погромов Серик Кудебаев, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.