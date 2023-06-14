Уголовное дело о побеге Серика Кудебаева направили в суд

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По факту побега из страны экс-начальника департамента Алматинской области Серика Кудебаева завели уголовное дело. Расследование по нему уже завершилось - скоро состоится суд, передаёт BaigeNews.kz. Об этом в кулуарах парламента сообщил заместитетль Генпрокурова Жандос Умиралиев.

"На сегодняшний день лицо задержано. Более того, за незаконное пересечение государственной границы дополнительно было квалифицировано деяние, дополнительно было возбуждено уголовное дело. Преступление раскрыто. Человек задержан, дело направлено в суд. Точно не помню, какая статья, но называется "незаконное пересечение государственной границы РК", - отметил Умиралиев.

Напомним, что о побеге Кудебаева стало известно 3 апреля. Сообщалось, что он улетел через Кыргызстан в Турцию.

Спустя несколько дней экс-начальника ДП Алматинской области задержали. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы за бездействие во время январских событий 2022 года. По версии следствия, во время погромов Серик Кудебаев, будучи комендантом Алматинской области, покинул здание департамента полиции. Участники беспорядков похитили оттуда оружие.