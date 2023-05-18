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Купил дом в Астане и дорогую машину: бывшего акима Кентау подозревают в коррупции
Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении экс-акима города Кентау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Антикора.
"В 2013 году он, будучи сотрудником Канцелярии премьер-министра, склонил собственника частной компании к даче взятки ответственным должностным лицам в особо крупном размере, обещая за это обеспечить победу в тендере по строительству. Получив требуемую сумму денег, он присвоил её себе и потратил часть денег на приобретение нового дома в городе Астане, дорогостоящей автомашины и нескольких единиц грузовой техники", - сообщили в ведомстве.
Его деяния квалифицированы как подстрекательство к даче взятки в особо крупном размере и мошенничество, с санкции следственного суда он находится под стражей.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в прокуратуру города Астаны для проверки законности принятого решения и дальнейшего направления в суд.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
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