Суд Астаны постановил снести ЖК "Вашингтон"

Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны постановил приостановить все строительно-монтажные работы по объекту "Многоквартирный жилой комплекс "Washington", а также произвести демонтаж возведённых строений, передаёт BaigeNews.kz. ЖК расположен по адресу город Астана, район "Есиль",улица А.Бокейхана, 13".

"Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки.

Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его счет, кроме случаев, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящей статьи.

В суде достоверно установлено, что строительство объекта застройщиком ведется с грубыми нарушениями действующего законодательства, что не оспаривалось представителем ответчика.

На объекте ведутся работы без зарегистрированного уведомления о начале СМР в уполномоченном органе в нарушение пункта 12 статьи 68 Закона, отсутствует соответствующее право на земельный участок", - говорится в решении суда.