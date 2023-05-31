Суд Англии продлил постановление о заключении под стражу Аблязова

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Высокий суд Англии продлил постановление о заключении под стражу бывшего главу совета директоров БТА Банка Мухтара Аблязова за неуважение к суду, вынесенное в феврале 2012 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу БТА Банка.

Постановление о заключении под стражу является документом, предписывающим органам полиции и/или персоналу суда арестовать и доставить Аблязова в тюрьму для отбывания наказания в случае его въезда в Великобританию.

Документ действует два года, после чего будет продлеваться.

Первоначальное постановление на арест было вынесено 16 февраля 2012 года.

"Мухтар Аблязов неоднократно давал ложные показания, представлял суду фальшивые документы, посредством которых от банка скрывались активы и сделки, а также не являлся на судебные заседания. В связи с чем, суд постановил приговорить Мухтара Аблязова за проявление неуважения к суду к тюремному заключению общим сроком на 22 месяца", - напомнили в банке.

Решение о заключении под стражу направлено на то, чтобы заставить Мухтара Аблязова соблюдать приказы суда о полном раскрытии всех своих активов, прекращении каких-либо действий в отношении этих активов и возврате всех активов, которые уже были реализованы ответчиком в нарушение приказа суда.