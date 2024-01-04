Субсидируемые авиарейсы запустят из Жезказгана в Усть-Каменогорск

С 12 января авиакомпания Qazaq Air будет выполнять авиарейсы по маршруту Жезказган - Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz.

Полёты будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 новой генерации.

Стоимость субсидируемых социально значимых авиарейсов составляет 15 тысяч тенге в одну сторону. Детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 50 процентов.