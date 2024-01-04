Субсидируемые авиарейсы запустят из Жезказгана в Усть-Каменогорск
Сегодня, 15:37
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Сегодня, 15:37Сегодня, 15:37
81Фото: qazaq air
С 12 января авиакомпания Qazaq Air будет выполнять авиарейсы по маршруту Жезказган - Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz.
Полёты будут выполняться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам на воздушном судне канадского производства De-Havilland Dash 8-Q400 новой генерации.
Стоимость субсидируемых социально значимых авиарейсов составляет 15 тысяч тенге в одну сторону. Детям до 14 лет предоставляется скидка в размере 50 процентов.
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