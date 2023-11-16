Студенты “заминировали" колледж в Алматы
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Первокурсников подозревают в “минировании” колледжа в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сообщение о заложенном взрывном устройстве попустило 13 ноября в 10:35.
Экстренными и оперативными службами города проведён комиссионный осмотр здания и прилегающей территории. Взрывных устройств, взрывчатых веществ, боеприпасов и предметов, представляющих оперативный интерес, не обнаружено.
"По подозрению в совершении преступления задержано двое учащихся первого курса колледжа – 16-летний гражданин Ж. и 15-летний Т. Их действия квалифицированы по статье 273 УК РК. Вещественные доказательства изъяты, по ним назначены экспертизы", - сообщили в полиции.
Досудебное расследование проводит отдел полиции при УП Бостандыкского района.
За заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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