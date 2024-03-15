Студенты из Петропавловска примерили на себя роль полицейских

Один день в "погонах" провели около 30 студентов городских учебных заведений. Оказаться в гуще событий и почувствовать на себе уровень ответственности работы правоохранительных органов молодым людям предоставили в рамках республиканского проекта "Один день в полиции". Все мероприятия прошли в учебном формате, передает корреспондент BaigeNews.kz.

В стенах подразделений органов внутренних дел студенты примерили на себя роль криминалистов, инспекторов "102", следователей, участковых инспекторов. Также они соприкоснуться с работой спецподразделений, осуществляющих освобождение заложников.

"Наши гости сегодня выезжали вместе с действующими сотрудниками полиции на вызовы. Обеспечивали вызовы. А также принимали участие в освобождении заложников нашими спецподразделениями. Также провели мероприятия по противодействию бытовому насилию. Рассказали и показали, как это все происходит в жизни. Как наши сотрудники должны реагировать", - объяснил начальник ДП СКО Айдын Кабдулдинов.

Помимо учебного выезда на освобождение заложников, студенты искали улики на месте якобы совершенного преступления, работали в базе данных и искали подозреваемого в убийстве горожанина. В другой аудитории разыгралась настоящая трагедия, когда жена пишет заявление на своего мужа дебошира. При этом агрессивного мужчину нужно удержать, не нарушив закон.

"Еще мы отслеживали правонарушения по камерам видеонаблюдения. Довольно интересно сегодня. Это огромный опыт. Это открывает глаза на то, как опасна и ответственна в реальности работа полиции", - поделилась впечатлениями студентка СКУ Жулдыз Уразбаева.

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