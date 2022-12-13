Студенты 25 региональных вузов получат доступ к курсам Coursera на казахском языке

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100 тысяч казахстанских студентов и пользователей получат доступ к платформе Coursera в ближайшие три года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

"Студенты двадцати пяти региональных вузов будут иметь доступ к платформе Coursera. Они смогут выбирать курсы на платформе и проходить их на казахском или русском языках. Успешно пройденные курсы будут засчитываться в кредиты в вузах. Уже сейчас ведётся работа по адапатции и переводу 50 курсов. Думаем, сотрудничество с Coursera положительно скажется на потенциале казахстанских вузов", – отметил Саясат Нурбек.

К январю 2023 года будут переведены и готовы первые 50 курсов, в дальнейшем, по требованиям и предложениям самих вузов планируется ежегодно осуществлять перевод не менее 100 курсов. У казахстанских преподавателей появилась возможность размещать уже свои курсы на платформе. В список первых 50 курсов попали в основном образовательные платформы ведущих вузов США, а также небольшая часть Гонгконгского университета науки и технологий.

Теперь на казахском языке можно будет пройти курс математике для инженеров от известного профессора Джефри Роберта Часнова или образовательную программу по обнаружению кибератак от порфессора Грега Уильямса из университета Колорадо. На платформе будут доступны курсы не только по техническим специальностям, но и в сфере бизнеса, экономики, менеджмента и исскуства.

Coursera – крупнейшая в мире образовательная организация, которая объединяет более 250 ведущих университетов мира и технологических гигантов. Ежегодно на платформе Coursera обучается более 100 миллионов человек из 200 стран мира. На сегодняшний день количество пользователей Coursera из Казахстана составляет порядка 361 тысяч человек.