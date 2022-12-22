open menu ca-mediaforum.org
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев
t.me/Борт №1 Сегодня, 18:54
167
Сегодня, 18:54
167
Фото: t.me/Борт №1

Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев

Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главам государств представлена подробная информация о реализации совместных проектов между Казахстаном и Узбекистаном. В частности, в Казахстане будут запущены проекты по производству бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов в Шымкенте и автомобилей Chevrolet в Костанае.

В Узбекистане предусмотрена реализация проектов по производству минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.

С привлечением инвестиций Казахстана в Навоийской области будет открыто совместное предприятие по производству фосфорных и комплексных минеральных удобрений. Проект стоимостью 1,3 миллиарда долларов реализуют с участием ТОО "Казфосфат", АО "Узкимёсаноат". 

На первом этапе проекта в 2022-2024 годах на базе АО "Навоиазот" планируется запуск производства калиевой селитры (100 000 тонн) и сульфата калия (100 000 тонн). 

Реализация проекта позволит создать 150 рабочих мест. Второй и третий этапы производства будут продолжены в Алмалыке и Фергане.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#президент #Касым-Жомарт Токаев #Узбекистан #строительство
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:54
167
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх