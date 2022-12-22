Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев

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Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев приняли участие в церемонии запуска строительства совместных объектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главам государств представлена подробная информация о реализации совместных проектов между Казахстаном и Узбекистаном. В частности, в Казахстане будут запущены проекты по производству бытовой техники в Карагандинской области, инфузионных растворов в Шымкенте и автомобилей Chevrolet в Костанае.

В Узбекистане предусмотрена реализация проектов по производству минеральных удобрений в Навоийской области, строительству логистического центра в Ташкентской области и жилищно-коммерческой инфраструктуры в Ташкенте.

С привлечением инвестиций Казахстана в Навоийской области будет открыто совместное предприятие по производству фосфорных и комплексных минеральных удобрений. Проект стоимостью 1,3 миллиарда долларов реализуют с участием ТОО "Казфосфат", АО "Узкимёсаноат".

На первом этапе проекта в 2022-2024 годах на базе АО "Навоиазот" планируется запуск производства калиевой селитры (100 000 тонн) и сульфата калия (100 000 тонн).

Реализация проекта позволит создать 150 рабочих мест. Второй и третий этапы производства будут продолжены в Алмалыке и Фергане.