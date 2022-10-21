Строительство остаётся драйвером экономики РК - аналитики

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В строительной отрасли работают 17 процентов занятых и 42 процента действующих предприятий реального сектора РК.

Строительный сектор играет важную роль в экономике Казахстана, особенно в периоды кризисов. К примеру, в 2020 году, когда ВВП РК снизился на 2,5 процента, сектор строительства вырос сразу на 11,6 процента — рекорд среди всех отраслей экономики страны. Это позволило нивелировать негативные последствия пандемии для реального сектора, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Аналитики с уверенностью заявляют, что строительство является одним из драйверов роста экономики Казахстана. В текущем году отрасль также оказалась в лидерах по росту объёмов.

Так, если ВВП страны по итогам шести месяцев увеличился на 3,6 процента за год, то в строительстве рост достиг 9,2 процента. Примечательно, что отрасль лидирует наряду с ещё одним высокотехнологичным сегментом — сферой информации и связи (плюс 12,6 процента).

Сегодня строительство формирует пять процентов ВВП страны в "чистом" виде. При этом сектор оказывает мультипликативный эффект на экономику, стимулируя смежные отрасли — обрабатывающую промышленность, в частности, машиностроение и производство стройматериалов, торговлю, транспортно-логистическую сферу и прочие.

Кроме того, строительство вносит существенный вклад в социально-экономическое развитие страны. В секторе занято 637,5 тысячи человек — отрасль лидирует как работодатель, наряду с торговлей, АПК и сферой образования.

Численность занятых в строительстве составляет 7,2 процента от всех занятых в стране и сразу 17,4 процента от занятых в реальном секторе (в реальный сектор РК входят строительство, промышленность, АПК, транспорт и связь).

Параллельно в качестве мультипликатора строительный сектор стимулирует развитие и трудоустройство в сферах производства и реализации строительных материалов, изделий и механизмов (металлургии, машиностроении, химпроме), в сегменте обслуживания домов и жилкомплексов (от ремонта до клининга и доставки), в высокотехнологичных отраслях (архитектуре, экспертизе, геологии, цифровых технологиях и телекоме) и т. д.

Ещё один важный момент — влияние на бизнес-активность в РК: сектор строительства является одним из лидеров по количеству действующих компаний.

В августе текущего года в строительстве осуществляли деятельность 50,3 тысячи компаний — на 11,2 процента больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Это составило 13,3 процента от всех действующих предприятий Казахстана и 41,9 процента от всех предприятий реального сектора.

Таким образом, строительство напрямую и косвенно стимулирует экономический рост и выход реального сектора из кризиса, обеспечивает социальные потребности населения в жилье и трудоустройстве и стимулирует деловую активность на всех уровнях.