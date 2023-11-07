Строительство опреснительного завода в Мангистауской области начнётся в 2027 году - глава SEG

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Svevind Energy Group Вольфганга Кроппа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи с руководством компании Svevind Energy Group были обсуждены вопросы подготовки к реализации проекта по производству "зеленого" водорода в Мангистауской области.

"Начались предварительные проектно-изыскательные работы (Pre-FEED) в рамках Инвестиционного соглашения, подписанного в ходе визита Президента Европейского совета Шарля Мишеля в Казахстан в прошлом году. Проект предполагает строительство и эксплуатацию опреснительного завода, станции возобновляемых источников энергии (ветер, солнце) на 40 ГВт, а также установки электролиза воды мощностью 20 ГВт с ежегодной производственной мощностью 2 млн тонн "зеленого" водорода либо 11 млн тонн "зеленого" аммиака", - сказал Вольфганг Кроппа.

По его словам, предварительная сумма инвестиций составляет более 50 млрд евро.

"Проектная документация будет завершена к 2026 году. Начало строительства инфраструктуры запланировано на 2027 год, а ввод в эксплуатацию – в 2032 году", - сообщил он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что своевременная реализация проекта Hyrasia One имеет стратегическое значение для нашей страны.

Глава государства выразил уверенность, что данный проект станет флагманом развития сферы возобновляемых источников энергии в Казахстане и внесет огромный вклад в достижение цели по углеродной нейтральности.