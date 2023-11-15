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Строительство обводного Чуйского канала-2 обсуждают Казахстан и Кыргызстан

Сегодня, 15:03
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gov.kz Сегодня, 15:03
Сегодня, 15:03
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Фото: gov.kz

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов совершил рабочую поездку в Кыргызстан, чтобы обсудить строительство обводного Чуйского канала-2, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов совершил рабочую поездку в Кыргызстан. Он встретился с министром сельского хозяйства Кыргызстана Аскарбеком Джаныбековым и экспертами из научных организаций обеих стран.

Стороны обсудили строительство обводного Чуйского канала-2 и договорились обеспечить экспертов всеми необходимыми материалами и создать условия для проведения гидрологических и гидрогеологических наблюдений. Казахстанским учёным был представлен доступ к фондовым гидрогеологическим материалам бассейна реки Шу.

Также руководителями рабочих групп было подписано совместное письмо-обращение в Германское общество по международному сотрудничеству (GIZ) для оказания поддержки и предоставления экспертов в целях изучения возможного эффекта от строительства данного обводного канала на экосистему.

"Мы осмотрели предполагаемое место строительства обводного канала. Поэтому крайне важно всесторонне оценить все возможные эффекты. Ожидается привлечение международных экспертов", – сказал Нуржан Нуржигитов.

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