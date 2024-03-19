Строительство LRT: часть улиц перекроют в Астане до конца года

С 21 марта в Астане будут перекрывать улицы для строительства LRT, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CTS.

Работы будут вести на участках, примыкающих к проезжей части магистралей. Изменится организация дорожного движения по улице Сыганак:

с 21 марта по 6 апреля на участке от улицы Казак радиосы до улицы Сауран для выполнения работ по монтажу сборных железобетонных балок введут ограничение по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел. Для жителей ЖК "Номад" будет открыт проезд со стороны улицы Казак радиосы;

с 29 марта по 15 апреля на участке от улицы Сауран до улицы Акмешит для выполнения работ по установке сборных балок, ограничение будет действовать по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел;

с 21 марта по 25 мая на участке от улицы Акмешит до улицы Туркестан для строительства станции 112 с интеграцией со зданием Абу Даби Плаза, ограничение по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел;

с 21 марта по 1 мая на участке от улицы Туркестан до гостиницы "Пекин Палас" для выполнения работ по заливке монолитной балки, ограничение по южной стороне по направлению проспекта Мангилик Ел, при этом правоповоротный съезд от улицыТуркестан на улицу Сыганак остается открытым;

с 21 мая по 30 сентября на участке от гостиницы "Пекин Палас" до проспекта Мангилик Ел для выполнения работ по устройству свай, ростверков и опор, путём сокращения полос движения в обоих направлениях;

с 21 марта по 31 декабря на транспортной развязке по типу "полный клевер" Сыганак/Мангилик Ел будет ограничено движение со стороны проспекта Мангилик Ел подъём на улицу Сыганак для строительства станции 113.

При этом сквозные передвижения открыты по улицам Сауран, Акмешит и Туркестан.

Гостей и жителей столицы просят заранее планировать маршрут передвижения.