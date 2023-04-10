Строительство двух ЖК просят приостановить в Караганде

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В Караганде за нарушения оштрафовали ещё две компании, которые строят жилые комплексы. В суд направили материалы о приостановлении стройки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата области.

"По закону каждый застройщик должен уведомить нас о начале строительства. Это производится онлайн, через веб-портал Электронного правительства. В основном проблема заключается в отсутствии заключения экспертизы. То есть строят как хотят, без авторского и технического надзора", - сообщили в Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области.

В этой связи к административной ответственности по статьям 314, 321 и 463 КоАП РК привлечены застройщики "ККК Бетон" (улица Гапеева, 4е) и "ТалапСтройГрупп" (улица Муканова, стр. 41а). Материалы направлены в суд".



Новостройки, где нарушен уведомительный порядок, выявляются путём мониторинга. Работа продолжается.

Ранее сообщалось о том, что в Караганде незаконно возводят 10 жилых комплексов.