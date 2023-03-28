10 жилых комплексов незаконно возводят в Караганде

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Карагандинцев предостерегли от покупки квартир в незаконно строящихся жилых комплексах, передаёт BaigeNews.kz.

"По семи новостройкам работы уже приостановлены решением суда, ещё по трём материалы рассматриваются. Все они возводились без экспертизы проекта. Сейчас формируется "чёрный список" застройщиков, которые не могут привлекать деньги дольщиков", - сообщили в акимате города.

В Управлении государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области уточнили, какие ЖК строятся незаконно.

В этот список попали:

ЖК "Хан" (ул. Муканова, уч. 19/2), застройщик – ТОО "Satti Lux Stroy";

ЖК "Manhattan" (ул. Таттимбета, з/у 10б), застройщик – ТОО "КапиталСтрой-XXI";

ЖК "Al-Farabi" (ул. Муканова, 55/2), застройщик – ТОО "Turan Invest Development";

ЖК "Томирис" (уч. кв. 067, стр. 502), застройщик – ТОО "Жилой фонд";

ЖК "Баспана-3" (ул. Муканова, 43/4), застройщик – ТОО "СМК Group";

ЖК "Central Park" (ул. Муканова, стр. 9/3), застройщик – ТОО "RGB GROUP";

ЖК "Нура" (ул. Муканова, участок 51, 4), застройщик – ТОО "Satti Lux Stroy";

МЖД (ул. Ержанова, 63/2), застройщик – ТОО "Revival alliance";

МЖД (ул. Рыскулова, 5/3), застройщик – Есенбаев С. А.;

ЖК (ул. Университетская, 28/19), застройщик – ТОО "Sadu group".



"Мы держим на контроле около 60 строящихся объектов жилья. В процессе мониторинга выявлено десять жилых комплексов, где нарушен уведомительный порядок. По закону каждый застройщик должен уведомить нас о начале строительства. Это производится онлайн, через веб-портал электронного правительства. В основном проблема заключается в отсутствии заключения экспертизы. То есть строят, как хотят, без авторского и технического надзора. Создаются риски для дольщиков. Но в связи с мораторием мы не можем проводить проверки субъектов малого предпринимательства", - пояснил руководитель управления ГАСК Сержан Аймаков.

Он отметил, что среди незаконных новостроек есть уже практически завершённые жилые комплексы в девять этажей. В дальнейшем они не смогут получить акты приёмки. Более того, возможно инициирование исков о сносе домов.