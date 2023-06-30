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instagram.com/vk_gazeta Сегодня, 22:38
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Сегодня, 22:38
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Фото: instagram.com/vk_gazeta

Строительный кран упал на дом в Балхаше

Кран упал на жилой дом в Балхаше. Обошлось без жертв, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает "Вечерняя Караганда", инцидент произошёл на улице Агыбай батыра. Во время поднятия груза на крышу многоэтажки под лапой крана провалился грунт, и машина завалилась на здание.

 
 
 
 
 
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Публикация от 📍БАЛХАШ 🇰🇿 BALKHASH 🏖 БАЛҚАШ (@balqash)

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Сегодня, 22:38
291
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