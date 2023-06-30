Строительный кран упал на дом в Балхаше

Фото: instagram.com/vk_gazeta

Кран упал на жилой дом в Балхаше. Обошлось без жертв, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает "Вечерняя Караганда", инцидент произошёл на улице Агыбай батыра. Во время поднятия груза на крышу многоэтажки под лапой крана провалился грунт, и машина завалилась на здание.