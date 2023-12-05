Стрелял и угрожал расправой. Алматинец вымогал у возлюбленной деньги

500 тысяч тенге потребовал ухажёр у жительницы Алматы, угрожая ей пистолетом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратилась 23-летняя жительница Алматы. Девушка рассказала, что недавно познакомилась с парнем, и он какое-то время выдавал себя за внимательного ухажёра, но потом приехал к ней с травматическим пистолетом и стал вымогать 500 тысяч тенге.

Мужчина обещал расправиться с ней и её младшей сестрой, если девушка не заплатит. Но денег у алматинки не было.

Мужчина выстрелил в пол. Испугавшись, девушка согласилась сдать телефон в ломбард. Там ей выдали 235 тысяч тенге, которые она тут же передала вымогателю.