Стрелял и угрожал расправой. Алматинец вымогал у возлюбленной деньги
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500 тысяч тенге потребовал ухажёр у жительницы Алматы, угрожая ей пистолетом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В полицию обратилась 23-летняя жительница Алматы. Девушка рассказала, что недавно познакомилась с парнем, и он какое-то время выдавал себя за внимательного ухажёра, но потом приехал к ней с травматическим пистолетом и стал вымогать 500 тысяч тенге.
Мужчина обещал расправиться с ней и её младшей сестрой, если девушка не заплатит. Но денег у алматинки не было.
Мужчина выстрелил в пол. Испугавшись, девушка согласилась сдать телефон в ломбард. Там ей выдали 235 тысяч тенге, которые она тут же передала вымогателю.
"В полицию за помощью девушка обратилась спустя 2,5 недели. Минувшим вечером подозреваемый был задержан при содействии коллег из УПЭ и патрульной полиции. Рядом с ним были несколько мужчин, личности которых будут проверены на причастность к каким-либо противоправным действиям", – сообщил начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Жакипбаев.
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