Стрелок Эдуард Ещенко квалифицировался на Олимпиаду-2024
Сегодня, 19:51
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Сегодня, 19:51Сегодня, 19:51
113Фото: НОК РК
Представитель команды Казахстана по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко завоевал олимпийскую квоту на участие в Играх-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он успешно выступил на квалификационном турнире в Дохе (Катар).
Ещенко пробился на олимпийские игры в "ските". Казахстанец преодолел отборочный раунд, по итогам которого вышел в финал.
В решающем выступлении Эдуард показал третий результат. Вместе с "бронзой" казахстанский стрелок также отобрался на игры.
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