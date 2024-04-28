Стрелок Эдуард Ещенко квалифицировался на Олимпиаду-2024

Представитель команды Казахстана по стендовой стрельбе Эдуард Ещенко завоевал олимпийскую квоту на участие в Играх-2024 в Париже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он успешно выступил на квалификационном турнире в Дохе (Катар).

Ещенко пробился на олимпийские игры в "ските". Казахстанец преодолел отборочный раунд, по итогам которого вышел в финал.

В решающем выступлении Эдуард показал третий результат. Вместе с "бронзой" казахстанский стрелок также отобрался на игры.