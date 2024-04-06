Страны ШОС осознают реальность эскалации террористических угроз – политолог Бахтиёр Эргашев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Астане встречу с секретарями cоветов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Он напомнил, что ШОС в свое время создавалась для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, чтобы сообща противостоять "трем силам зла". По словам президента, проявления терроризма, экстремизма и сепаратизма обретают новую остроту и требуют решительных ответных действий. BaigeNews.kz попросили поделиться мнением о том, какие угрозы нарастают для стран ШОС на фоне глобального геополитического противостояния, политолога, директора Центра исследовательских инициатив "Ma'no" (Узбекистан) Бахтиёра Эргашева.

Анализируя итоги встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с секретарями советов безопасности стран ШОС, аналитик Бахтиёр Эргашев отметил, что неслучайно угрозу международного терроризма и меры по противодействию обсуждали несколькими днями ранее в Ташкенте.

"Несколько дней назад состоялась встреча национальных координаторов, которые представляют страны ШОС в Региональной антитеррористической структуре ШОС (РАТС ШОС), штаб–квартира которой находится в Ташкенте. И вот через несколько дней состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с секретарями советов безопасности государств-членов ШОС. Это говорит о том, что страны ШОС осознают реальность эскалации террористических угроз на пространстве ШОС, в частности в Центральной Азии", — говорит Бахтиёр Эргашев.

По словам эксперта, в мире происходит повышение градуса напряжённости в отношениях между странами ШОС, в частности Россией и Китаем, которые возглавляют незападный блок стран, с одной стороны, и с другой — западным блоком, во главе которого стоят США и их ближайший союзник Великобритания.

"События в "Крокус сити холле" в Москве – ужасающий террористический акт с большим количеством жертв, является свидетельством того, что ставки в этом противостоянии между блоком западных и незападных стран повышаются. Пространство стран ШОС, в частности Центральная Азия, будет полем битвы, где те же страны Запада будут предпринимать активные усилия для того, чтобы "взорвать" ситуацию и создать проблемы для своих основных геополитических конкурентов, коими являются Россия и Китай. Как мне кажется, ни у кого по этому поводу иллюзий нет. Все понимают, что теракт в "Крокус сити холле" – это начало террористических актов, которые вполне возможны на постсоветском пространстве", — говорит политолог.

Эксперт отмечает, что во всех странах Центральной Азии существуют так называемые "спящие" ячейки различных террористических организаций. Они могут быть связаны с такими экстремистскими организациями как "Хизб-ут-Тахрир", "Аль-Каида", ИГИЛ. Подпольные "спящие" ячейки являются питательной средой, где зреют планы террористических атак, говорит аналитик Эргашев.