Страны ШОС осознают реальность эскалации террористических угроз – политолог Бахтиёр Эргашев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел в Астане встречу с секретарями cоветов безопасности государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Он напомнил, что ШОС в свое время создавалась для обеспечения стабильности и безопасности в регионе, чтобы сообща противостоять "трем силам зла". По словам президента, проявления терроризма, экстремизма и сепаратизма обретают новую остроту и требуют решительных ответных действий. BaigeNews.kz попросили поделиться мнением о том, какие угрозы нарастают для стран ШОС на фоне глобального геополитического противостояния, политолога, директора Центра исследовательских инициатив "Ma'no" (Узбекистан) Бахтиёра Эргашева.
Анализируя итоги встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с секретарями советов безопасности стран ШОС, аналитик Бахтиёр Эргашев отметил, что неслучайно угрозу международного терроризма и меры по противодействию обсуждали несколькими днями ранее в Ташкенте.
"Несколько дней назад состоялась встреча национальных координаторов, которые представляют страны ШОС в Региональной антитеррористической структуре ШОС (РАТС ШОС), штаб–квартира которой находится в Ташкенте. И вот через несколько дней состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с секретарями советов безопасности государств-членов ШОС. Это говорит о том, что страны ШОС осознают реальность эскалации террористических угроз на пространстве ШОС, в частности в Центральной Азии", — говорит Бахтиёр Эргашев.
По словам эксперта, в мире происходит повышение градуса напряжённости в отношениях между странами ШОС, в частности Россией и Китаем, которые возглавляют незападный блок стран, с одной стороны, и с другой — западным блоком, во главе которого стоят США и их ближайший союзник Великобритания.
"События в "Крокус сити холле" в Москве – ужасающий террористический акт с большим количеством жертв, является свидетельством того, что ставки в этом противостоянии между блоком западных и незападных стран повышаются. Пространство стран ШОС, в частности Центральная Азия, будет полем битвы, где те же страны Запада будут предпринимать активные усилия для того, чтобы "взорвать" ситуацию и создать проблемы для своих основных геополитических конкурентов, коими являются Россия и Китай. Как мне кажется, ни у кого по этому поводу иллюзий нет. Все понимают, что теракт в "Крокус сити холле" – это начало террористических актов, которые вполне возможны на постсоветском пространстве", — говорит политолог.
Эксперт отмечает, что во всех странах Центральной Азии существуют так называемые "спящие" ячейки различных террористических организаций. Они могут быть связаны с такими экстремистскими организациями как "Хизб-ут-Тахрир", "Аль-Каида", ИГИЛ. Подпольные "спящие" ячейки являются питательной средой, где зреют планы террористических атак, говорит аналитик Эргашев.
"Как отметил президент Казахстана, остается фактор Афганистана, где очень вольготно себя чувствует структура "Аль-Каиды" и другие террористические организации, как "Исламское движение Восточного Туркестана", "Джамаат Ансаруллах", и, конечно же, все более усиливающаяся террористическая организация ИГИЛ – "Вилоят Хорасан". Есть еще десятки более мелких террористических организаций, которые сейчас используют Афганистан как плацдарм для того, чтобы готовиться и наращивать мускулы. Цель этих организаций одна – свержение всех светских режимов в странах Центральной Азии. Ради этой цели они не побрезгуют никакими средствами и возможностями. В этой сложной ситуации в условиях разгорающейся глобальной конфронтации между западным и незападным блоком стран, Центральная Азия является ключевым регионом в этом противостоянии. Эта ключевая роль региона и будет приводить к тому, что Центральная Азия будет одной из основных мишеней для тех стран, которые решили использовать террористов для расшатывания ситуации и создания проблем для своих геополитических противников", — подытожил Бахтиёр Эргашев.
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