"Странный" приговор Самату Абишу прокомментировали в Верховном суде РК

Председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Назгуль Рахметуллина рассказала, почему Самату Абишу вынесли такой "странный" приговор, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В статье 63 Уголовного кодекса есть перечень преступлений, по которым условное осуждение не применяется. Это - коррупционные преступления, еще несколько категорий преступлений. Есть ли основания для применения условного осуждения или нет, в случае если запрета на него нет, решается судом в каждом конкретном случае индивидуально", - сказала Назгуль Рахметуллина в кулуарах Мажилиса.

Журналисты уточнили: "А восемь лет условно за превышение власти, это не кажется вам странным?".

"Условное осуждение часто применяется. Статья закона есть, и не применять ее суд не имеет право. Ещё раз повторюсь, есть в статье 63 перечень преступлений, за которое условное осуждение не применяется. Это – особо тяжкие, вышка до 12 лет лишения свободы, коррупционные преступления. В случае если запрета нет, суд решает индивидуально в зависимости по делу. То есть учитывается, судим ли ранее человек, как он характеризуется, возместил ли он ущерб, причиненный преступлением, применяется очень часто условное осуждение", - сказала Назгуль Рахметуллина.

Она добавила, что эта норма действует уже давно, еще с советского периода.

Напомним, бывший первый заместитель председателя Комитета нацбезопасности РК Самат Абиш был осужден закрытым судом на 8 лет лишения свободы по части 4 статьи 362 за превышение власти и должностных полномочий во время "январских событий", но срок получил условный и находится на пробационном контроле.