Самат Абиш признан виновным в превышении власти

В Астане суд вынес приговор в отношении Самата Абиша за превышение власти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Межрайонный суд по уголовным делам.

"В связи с появившимися публикациями в ряде средств массовой информации межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны сообщает, что уголовное дело в отношении А., обвиняемого в превышении власти (ст.362 ч.4 УК РК), рассмотрено. С учетом грифа "секретно" судебные заседания проходили в закрытом формате", - говорится в сообщении.

Как отметили в суде, подсудимый полностью признал вину и чистосердечно раскаялся.

"Приговором суда А. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.362 ч.4 УК РК, и осужден к 8 годам лишения свободы с лишением права занимать определённые должности сроком на 10 лет", - отметили в сообщении.

На основании ст.63 УК РК постановлено считать назначенное наказание условным.



Смягчающими обстоятельствами судом признаны наличие малолетних детей у подсудимого и его чистосердечное раскаяние. Отягчающие обстоятельства не установлены.

В соответствии с ч.2 ст.49 УК РК судом решено внести представление Президенту Республики Казахстан о лишении специального звания и государственных наград.

Напомним, ранее стало известно, что специальные прокуроры Генпрокуратуры проводят досудебное расследование в отношении бывшего первого заместителя председателя КНБ Самата Абиша по факту превышения власти и должностных полномочий во время "январских событий".