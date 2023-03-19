"Стране необходима перезагрузка политической системы" - политолог

Фото: Baigenews.kz/Артём Чурсинов

Политолог Бурихан Нурмухамедов прокомментировал проведение выборов в мажилис и маслихаты в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Эксперт отметил, что проведение выборов было обозначено президентом в его послании.

"Глава государства подчеркнул, что стране необходима перезагрузка политической системы после январских событий. С формированием нового состава правительства мы завершаем процесс политической трансформации, перехода на новую модель", - сказал Нурмухамедов.

Политолог выделил несколько отличий выборов 2023 года от предыдущих.

"Отличие этих выборов заключается в том, что они были объявлены в послании президента. Изменился механизм формирования нижней палаты и маслихатов. Если раньше выборы были по пропорциональной системе, то сейчас переходим на смешанную систему, когда 70 процентов депутатов в мажилис выбираются по партийному списку. 30 процентов – по одномандатным округам", - сказал эксперт.

По его словам, изменения положительно повлияют на повышение конкуренции в парламенте.

"Это должно привести к тому, что депутаты и кандидаты начнут контактировать непосредственно с избирателями. И, соответственно, появятся новые механизмы обратной связи, когда избиратели могут общаться, говорить о своих проблемах и ставить какие-то вопросы, которые требуют решения на уровне парламента и маслихата", - отметил Нурмухамедов.

Комментируя программы партий, Бурихан Нурмухамедов отмечает, что они во многом схожи между собой тем, что в них представлена защита интересов определенных социальных групп.

"Партия "Ауыл" сконцентрировалась больше на развитие сельских территорий, сельского хозяйства. "Ак жол", Respublica – больше декларируют за интересы предпринимателей.

Такой подход партий должен способствовать решению многих их проблем", - заключил эксперт.

Напомним, что, согласно данным, представленным Центральной избирательной комиссией, до 14:00 часов явка избирателей на выборы в Казахстане составила 46,84 процента.