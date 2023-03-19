main page
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

BaigeNews.kz/Артём Чурсинов Сегодня, 12:22
320
Сегодня, 12:22
320
Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

Явка избирателей на 12:00: лидирует Туркестанская область

По состоянию на 12:00 явка на выборах в Казахстане составила  30,65% избирателей. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина, передаёт BaigeNews.kz.

На этот раз по количеству проголосовавших избирателей лидирует Туркестанская область. В аутсайдерах - всё ещё Алматы. 

Информация  по регионам:

  • Акмолинская область -33,63%
  • Актюбинская область – 33,18%
  • Алматинская область – 34,41 %
  •  Атырауская область – 30,66%
  • Восточно-Казахстанская область – 34,16%
  • Жамбылская область – 35, 82%
  • Западно-Казахстанская область– 33,61%
  • Карагандинская область – 34,19%
  • Костанайская область – 37,39%
  • Кызылординская область – 32,78%
  • Мангистауская область – 32,43%
  • Павлодарская область – 34,26%
  • Северо-Казахстанская область –32,81%
  • Туркестанская область – 38,29%
  •  Абайская область – 33, 58%
  • Жетысуская область – 33,15%
  • Улытауская область - 34,61%
  • Астана – 23,35%
  • Алматы – 11,25%
  • Шымкент – 19,63%
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#выборы 2023 #ЦИК #явка
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 12:22
320
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх