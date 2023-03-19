Явка избирателей на 12:00: лидирует Туркестанская область

Фото: BaigeNews.kz/Артём Чурсинов

По состоянию на 12:00 явка на выборах в Казахстане составила 30,65% избирателей. Об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии РК Сабила Мустафина, передаёт BaigeNews.kz.

На этот раз по количеству проголосовавших избирателей лидирует Туркестанская область. В аутсайдерах - всё ещё Алматы.

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