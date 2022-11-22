Страна обретает необходимый запас прочности — Ерлан Карин о выборах президента

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Государственный советник Казахстана в своём Telegram-канале оценил прошедшие в стране президентские выборы, передаёт BaigeNews.kz. Ерлан Карин отметил, что они имеют особое значение для развития страны в плане консолидации общества, которое укреплялось на протяжении всего текущего года.

"Одобрение более 77 процентов казахстанцев конституционной реформы на июньском референдуме стало демонстрацией поддержки гражданами текущих действий власти. Уверенная победа Касым-Жомарта Токаева, набравшего по итогам голосования свыше 80 процентов голосов, показала высокую степень поддержки гражданами как реализуемых, так и будущих, планируемых действий власти. Таким образом, если референдум продемонстрировал выход общественной консолидации на новый уровень, то президентские выборы придали консолидации граждан качественно новый, содержательный характер", —написал он.

По мнению Карина, выборы ещё раз подтвердили, что сейчас у общества и власти единое понимание перспектив развития страны.

"В целом, можно констатировать, что первый этап большого электорального цикла завершился успешно. Следующий этап — парламентские и маслихатовские выборы. В итоге, укрепив консолидацию общества и власти, сформировав устойчивую систему государственных институтов, наша страна обретает необходимый запас прочности и устойчивости в непростых условиях мировой турбулентности", — поделился своим мнением Госсоветник.

Напомним, 20 ноября в Казахстане прошли внеочередные выборы Президента страны. За Касым-Жомарта Токаева свои голоса отдали 6 456 392 человек или 81,31 процента избирателей.

Инаугурация Главы государства состоится в субботу, 26 ноября.