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akorda.kz Сегодня, 11:36
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Сегодня, 11:36
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Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принесёт присягу 26 ноября

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева как избранного президента Республики Казахстан.

ЦИК опубликовал окончательные итоги выборов президента Казахстана, собрав протоколы всех городов и областей, передаёт BaigeNews.kz.

Общее количество избирателей, получивших бюллетень,  8 300 046, это 69,44% от общего количества. Голоса поделились следующим образом:

  • Каракат Абден - 206 206 или 2,60 процентов
  • Нурлан Ауесбаев  - 176 116 или 2,22 процента
  • Жигули Дайрабаев - 271 641 или 3,42 процента
  • Мейрам Кажыкен - 200 907 или 2,53 процента
  • Касым-Жомарт Токаев - 6 456 392 или 81,31 процента
  • Салтанат Турсынбекова - 168 731 или 2,12 процента. 

Таким образом предварительные итоги подтверждены официально. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Касым-Жомарта Токаева как избранного президента Республики Казахстан. Дата принесения присяги избранным президентом определена на 26 ноября.

 

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#выборы президента #Токаев
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:36
53
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