Страдающего потерей памяти пропавшего акмолинца нашли в столичном ТРЦ

51-летнего жителя Косшы, ушедшего из дома в неизвестном направлении и не вернувшегося, акмолинские полицейские нашли спустя несколько часов в крупном столичном торгово-развлекательном центре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию обратился житель Косшы. Он рассказал, что его 51-летний отец, страдающий речевым расстройством и частичной потерей памяти после перенесенного инсульта, вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Ориентировка с приметами акмолинца была незамедлительно передана всем оперативным сотрудникам и патрульным экипажам полиции. К поискам присоединились волонтёры общественного объединения ПСО "Асар" Косшы, ОО "Qanat", ОО "Lider.kz".

Пропавшего мужчину искали по всему пристоличному региону и в других областях, опрошены были таксисты, проверены приюты, больницы, дома престарелых и реабилитационные центры. В итоге акмолинца нашли в ТРЦ "Хан Шатыр".