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pixabay.com 22 Сентября, 10:13
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Фото: pixabay.com

"Стоп-игра" рулетке: в Шымкенте выявили подпольное казино

Департаментом АФМ по городу Шымкент в рамках оперативно-профилактических мероприятий "Стоп игра" выявлен факт организации незаконного игорного бизнеса, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал АФМ.

Надзорниками были обнаружены и изъяты системные блоки и мониторы, ноутбук, игровые терминалы, рулетка, чековый аппарат и другая техника.

Приговором суда г.Шымкент организатор незаконного игорного бизнеса признан виновным. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы на год.

В АФМ напомнили, что, согласно Закона "Об игорном бизнесе" - казино и залы игровых автоматов подлежат размещению только в Алматинской области на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области в пределах территории, определяемой местными исполнительными органами.

Видео: АФМ
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#АФМ #Шымкент #игорный бизнес
Журналист
22 Сентября, 10:13
495
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