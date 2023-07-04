Столкновение двух катеров на Урале: в полиции завели уголовное дело

Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

В департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по факту столкновения прогулочных катеров на Урале заведено уголовное расследование. Следствие выясняет причины аварии на воде, в результате которой девять человек, включая четверо детей, оказались в больнице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"3 июля около на реке Урал произошло столкновение двух катеров. Данные катера служили для прогулочного извоза людей по реке Урал. В одном находилось 10 человек, в другом 25 человек. Девять человек, получивших различные телесные повреждения, доставлены в больницу. Ведётся досудебное расследование по части 1 статьи 344 УК РК - "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского или речного транспорта", — гвоорится в сообщении.

Напомним, в результате столкновения пострадали пять взрослых, все они с различными тяжёлыми телесными повреждениями были доставлены в областную больницу. Ещё четверо детей — в областную детскую больницу. Один из них, шестилетний ребёнок, попал в реанимацию, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Отдыхающим в это время на берегу удалось снять на видео момент столкновения. На кадрах видно, как один прогулочный катер на скорости въезжает в носовую часть второго судна.