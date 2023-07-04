Девять человек оказались в больнице после столкновения прогулочных катеров на Урале

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В результате столкновения двух прогулочных катеров на реке Урал в больнице оказались сразу девять человек, в том числе пятеро детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.

Инцидент произошёл 3 июля примерно в 21:00.

"В результате столкновения пострадали пять взрослых, все они с различными тяжёлыми телесными повреждениями были доставлены в областную больницу. Ещё четверо детей — в областную детскую больницу. Один из них, шестилетний ребёнок, попал в реанимацию, его состояние врачи оценивают как тяжёлое", — сообщает издание.

Водителя прогулочного катера доставили в управление полиции для проведения следственных мероприятий. Обстоятельства происшествия выясняются.