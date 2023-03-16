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Столичный суд обязал казахстанца отдать ребёнка матери, проживающей в другой стране
В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Астаны рассмотрено гражданское дело по иску матери ребёнка об определении места жительства несовершеннолетнего.Ребёнок выехал с матерью на постоянное место жительство в Российскую Федерацию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного суда.
Как следует из материалов дела, в 2020 году брак между Д. и Н. расторгнут, вопрос о месте жительства ребёнка не определялся. На содержание несовершеннолетнего с отца в пользу матери взысканы алименты.
Иск мотивирован тем, что ребёнок, являющейся гражданином Российской Федерации на каникулах с согласия второго родителя выехал в Казахстан к отцу, однако назад он не вернулся.
В суде установлено, что отец незаконно удерживал ребёнка на территории Казахстана.
"Для рассмотрения этого дела судом применена Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей от 25 октября 1980 года, которая была разработана Гаагской конференцией по международному частному праву с целью эффективного разрешения споров о воспитании детей между родителями, которые являются гражданами разных стран или проживают на территории разных государств. Казахстан ратифицировал документ в 2012 году", - говорится в сообщении.
Решением суда место жительство ребёнка определено. Суд обязал ответчика передать несовершеннолетнего ребёнка матери. Решение вступило в законную силу.
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