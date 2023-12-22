Столичный акимат запретил известной стройкомпании возводить дома в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек сообщил, что строительной компании G-Park запрещено строить новые дома, пока компания не достроит 12 объектов и не вручит ключи дольщикам, передаёт BaigeNews.kz.

"Сегодня G-Park в городе занимается строительством 12 объектов. Действительно, в этом году были разные проблемы по компании. Но по каждому жилому объекту акимат Астаны держит вопрос на особом контроле. Мы знаем ситуацию очень хорошо. Обязательно компания G-Park достроит эти 12 объектов и вручит ключи дольщикам", — заверил аким.