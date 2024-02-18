Столичных школьников из-за морозов в понедельник перевели на дистанционку

Из-за непогоды в Астане отменили занятив школах в понедельник в первую смену и перевели детей на дистанционку, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с ухудшением погодных условий 19 февраля 2024 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения", — говорится в сообщении управления образования столицы.

Напомним, в ближайшие дни синоптики прогнозируют в Казахстане сильные морозы, а также ветер, снег и метель. В некоторых регионах страны столбики термометров опустятся до минус 45 градусов.