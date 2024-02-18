Сильный мороз до 45 градусов ожидается в некоторых регионах Казахстана

Синоптики "Казгидромета" сообщили о сильных морозах, надвигающихся на Казахстан, передаёт BaigeNews.kz.

В некоторых регионах страны столбики термометров опустятся ниже 30 и даже 45 градусов мороза.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юге, востоке и юго-востоке РК ожидается снег с низовой метелью. На юге, востоке, юго-востоке, в центре – усиление ветра, на юге, юго-востоке страны – туман. Ожидается очень сильный мороз в области Жетысу 30-35 градусов, на севере, востоке Восточно-Казахстанской области 45 градусов. На севере, востоке Карагандинской области сильный мороз 35-39 градусов", — говорится в сообщении "Казгидромета".

Штормовое предупреждение объявлено в семи регионах страны.

19 февраля на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, северный днём на севере области 15-18 м/с. Ночью 19-21 февраля на севере и востоке Восточно-Казахстанской области ожидается очень сильный мороз 45 градусов.

На юге, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области сохраняется сильный мороз 35-39 градусов.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный 15-20, в центре области 23 м/с. В Кызылорда ветер северо-восточный 15-20 м/с.

На западе, севере области Улытау ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

На юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В горных районах низовая метель. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, на горных перевалах порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с

Днём в центре, на юго-западе, востоке области Абай ожидается низовая метель. Ветер северный, северо-восточный днем в центре, на юго-западе, востоке области порывы 15-20 м/с.

19-20 февраля на юге, западе, в горных районах Жамбылской области ожидается низовая метель. 19-21 февраля на юге, в горных районах области туман. 21 февраля на юге, в горных районах области гололёд. 19-21 февраля ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, 19 февраля порывы 23-28 м/с. В Таразе 20-21 февраля ночью и утром ожидается туман. 21 февраля временами гололёд.