Более 2,1 тысячи дорожных рабочих вышли на уборку снега в столице

В столице продолжаются активные снегоуборочные работы, передает BaigeNews со ссылкой на Astana News. Коммунальщики трудятся круглосуточно в усиленном режиме. С утра на уборку снега вышли более 2,1 тысячи дорожных рабочих и свыше 1,2 тысячи единиц спецтехники.

За прошедшую ночь с 3 на 4 марта из города вывезли более 23,4 тысячи кубометров снега, равных объему 1,88 тысячи большегрузов.

С начала зимнего периода 423,2 тысячи рейсов вывезли на снежные полигоны 5,7 миллиона кубометров снега.