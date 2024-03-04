Более 2,1 тысячи дорожных рабочих вышли на уборку снега в столице
Сегодня, 09:55
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Сегодня, 09:55Сегодня, 09:55
109Фото: gov.kz
В столице продолжаются активные снегоуборочные работы, передает BaigeNews со ссылкой на Astana News. Коммунальщики трудятся круглосуточно в усиленном режиме. С утра на уборку снега вышли более 2,1 тысячи дорожных рабочих и свыше 1,2 тысячи единиц спецтехники.
За прошедшую ночь с 3 на 4 марта из города вывезли более 23,4 тысячи кубометров снега, равных объему 1,88 тысячи большегрузов.
С начала зимнего периода 423,2 тысячи рейсов вывезли на снежные полигоны 5,7 миллиона кубометров снега.
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