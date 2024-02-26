Стоимость поливной воды снизили для аграриев на юге Казахстана

На юге Казахстана с 2024 года для аграриев снизили стоимость услуг по подаче поливной воды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан.

Как отметили в Минводы, снизить стоимость воды удалось благодаря тому, что "Казводхоз" заключил прямые договоры с потребителями, и это исключило посредников.

"Прежде всего, это документ, защищающий права агрария. Например, в прошлом году хозяйства, у которых был договор на случай чрезвычайной ситуации, без проблем получали компенсацию. Кроме того, вода в "Казводхоз" очень дешевая. Оплачиваем услуги безналично. Это обеспечивает прозрачность финансового оборота. Поэтому советую аграриям заранее заключать договоры с предприятием "Казводхоз", – отметил руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива Адилет Жылкыбеков.

Как отметили в министерстве, на сегодняшний день "Казводхоз" заключил договоры на подачу воды с 1740 крестьянскими хозяйствами на юге Казахстана. В остальных регионах работы по заключению договоров начнутся в марте.