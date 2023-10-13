Стоимость интернета от SpaceX для сельских школ озвучил глава МЦРИАП

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на брифинге в Астане рассказал, во сколько обойдётся сельским школам доступ к Интернет от Илона Маска, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько по цене будет доступен интернет от SpaceX для сельских школ.

"Мы говорим о малокомплектных сельских школах, где учатся не более 100 человек. Понятно, что вы говорите о количестве юзеров, но мы договорились о покупке именно интерпраз решения, которое имеет возможность подключить намного большее количество. Это реально позволит решить проблему интернета в сельских школах. В 10 школах мы пропилотировали это решение. Очень отрадно встретили это нововведение и учителя, и ученики, поэтому это уже апробировано, и мы дальше будем распространять по всему Казахстану", - сказал Багдат Мусин.

Он также озвучил стоимость проекта для одной школы. По его словам, когда говорят о дороговизне интернета от Илона Маска, основываются на прайс листы, которые предоставляется самим SpaceX.

"Мы же будем заключать корпоративный контракт - сейчас условия подытоживаются. Мы взяли две недели на финализацию и подписание контракта. После двух недель я вам все условия раскрою. Это государственные деньги - поэтому мы обязательно доведём до вас всю информацию о стоимости данных услуг. Приблизительная сумма сегодняшних переговоров - варьируется в пределах 200 долларов за точку - это ежемесячная оплата. В эту сумму не входят сами устройства, а только лишь сама услуга", - подчеркнул глава МЦРИАП.

В целом, подключение одной школы, по приблизительным расчётам министра, обойдется в 200 долларов в месяц.

"Сегодняшняя сумма, которую мы платим за интернет в 4 мегабита в секунду за спутниковый интернет, она приблизительно равна, даже больше иногда этой суммы. Около 1,5 - 3 млн тенге платят акиматы и управления образования на то, чтобы доставить спутниковый интернет", - резюмировал министр.

Вице-президент SpaceX Лорен Дрейер в своём выступлении на форуме Digital Bridge 2023 рассказала, как спутниковая система Starlink поможет обеспечить отдалённые населённые пункты Казахстана доступом к Сети интернет.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом SpaceX Лорен Дрейер по вопросам Starlink.