Стоимость интернета от SpaceX для сельских школ озвучил глава МЦРИАП
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на брифинге в Астане рассказал, во сколько обойдётся сельским школам доступ к Интернет от Илона Маска, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Журналисты поинтересовались, насколько по цене будет доступен интернет от SpaceX для сельских школ.
"Мы говорим о малокомплектных сельских школах, где учатся не более 100 человек. Понятно, что вы говорите о количестве юзеров, но мы договорились о покупке именно интерпраз решения, которое имеет возможность подключить намного большее количество. Это реально позволит решить проблему интернета в сельских школах. В 10 школах мы пропилотировали это решение. Очень отрадно встретили это нововведение и учителя, и ученики, поэтому это уже апробировано, и мы дальше будем распространять по всему Казахстану", - сказал Багдат Мусин.
Он также озвучил стоимость проекта для одной школы. По его словам, когда говорят о дороговизне интернета от Илона Маска, основываются на прайс листы, которые предоставляется самим SpaceX.
"Мы же будем заключать корпоративный контракт - сейчас условия подытоживаются. Мы взяли две недели на финализацию и подписание контракта. После двух недель я вам все условия раскрою. Это государственные деньги - поэтому мы обязательно доведём до вас всю информацию о стоимости данных услуг. Приблизительная сумма сегодняшних переговоров - варьируется в пределах 200 долларов за точку - это ежемесячная оплата. В эту сумму не входят сами устройства, а только лишь сама услуга", - подчеркнул глава МЦРИАП.
В целом, подключение одной школы, по приблизительным расчётам министра, обойдется в 200 долларов в месяц.
"Сегодняшняя сумма, которую мы платим за интернет в 4 мегабита в секунду за спутниковый интернет, она приблизительно равна, даже больше иногда этой суммы. Около 1,5 - 3 млн тенге платят акиматы и управления образования на то, чтобы доставить спутниковый интернет", - резюмировал министр.
Вице-президент SpaceX Лорен Дрейер в своём выступлении на форуме Digital Bridge 2023 рассказала, как спутниковая система Starlink поможет обеспечить отдалённые населённые пункты Казахстана доступом к Сети интернет.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом SpaceX Лорен Дрейер по вопросам Starlink.
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