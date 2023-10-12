SpaceX предлагает провести интернет в сёла Казахстана через спутники Starlink

Вице-президент SpaceX Лорен Дрейер в своём выступлении на форуме Digital Bridge 2023 рассказала, как спутниковая система Starlink поможет обеспечить отдалённые населённые пункты Казахстана доступом к Сети интернет, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Лорен Дрейер поделилась, что SpaceX несколько лет назад начала разрабатывать глобальную спутниковую систему Starlink, предназначенную для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом к интернету в местах, где он был ненадёжным, дорогим или полностью недоступным. Через пять лет после получения первой лицензии Starlink, уже запущено более пяти тысяч спутников.

"Отчёт 2022 года по глобальной сопряжённости говорит о том, что треть человечества всё ещё остаётся оффлайн и у многих граждан имеется только базовое подключение к интернету. Starlink представляет возможность улучшения этих подключений и, я думаю, все мы можем согласиться, что решение этой проблемы не простая задача. Это не только возможность подключения или наличие инфраструктуры, это ещё и финансовая доступность этих технологий, это ещё умение пользоваться этими технологиями. Но как минимум возможность подключения к этим технологиям", - подчеркнула вице-президент SpaceX.

По словам Лорен Дрейер, данная установка проста в использовании.

"Starlink был разработан как простой для установки инструмент, который вы просто достаёте из коробки, направляете на небо и подключаетесь к интернету. Всё приходит в одной коробке, простой набор Starlink – модем Wi-Fi и шнур для розетки. Исторически получение такого широкополосного доступа с низкой задержкой требовало большого оборудования, длинного времени развёртывания. Но Starlink можно положить в рюкзак, машину. Starlink создаёт такие отличные возможности для внедрения изменений", - сообщила она.

Коммерческие продажи Starlink начались в США около трёх лет назад. Сейчас насчитывается более двух миллионов клиентов в 60 странах на всех семи континентах. Но, по словам Дрейер, количество реальных пользователей превысило 10 миллионов. Ведь в одной семье к установке могут подключаться сразу несколько человек, а в организации - несколько десятков.

Спикер обратила внимание на проблемы со связью в отдалённых населённых пунктов Казахстана.