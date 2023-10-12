Казахстан рассматривает SpaceX как надёжного партнёра - Токаев
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом SpaceX Лорен Дрейер по вопросам Starlink, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Приветствуя Лорен Дрейер на полях форума Digital Bridge, Глава государства назвал SpaceX одним из мировых лидеров в области космических телекоммуникаций.
По словам Президента, технологии SpaceX стали стратегическими инструментами, востребованными для стимулирования развития высоких технологий. Казахстан рассматривает SpaceX как надёжного партнёра для установления взаимовыгодного сотрудничества.
В свою очередь Лорен Дрейер рассказала о планах StarLink расширить свою деятельность в Казахстане, в том числе в рамках проекта по обеспечению отдаленных сёл страны спутниковым интернетом.
Ранее сообщалось, вице-президент SpaceX Лорен Дрейер в своём выступлении на форуме Digital Bridge 2023 рассказала, как спутниковая система Starlink поможет обеспечить отдалённые населённые пункты Казахстана доступом к Сети интернет.
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