Стоимость электроэнергии в Актау вырастет с 1 августа

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В Актау решили повысить тариф для горожан на электроэнергию с 1 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В ГКП "АУЭС" объяснили повышение высокой изношенностью электрических сетей в городе, которая составляет около 70 процентов. Рост стоимости коммунальщики проводят по рекомендации уполномоченного органа Антимонопольного комитета.

Тариф увеличится на 27 процентов - с 2,97 тенге до 3,80 тенге.

"В связи с тем, что сети изношены, и наш регион по аварийности находится в красной зоне, на год поднимут тариф. В этот период будет проведена работа по замене кабельных линий", - сообщили пресс-службе предприятия.

Также отмечается, что помимо работ, предусмотренных в утверждённой инвестиционной программе, проведут замену кабельных линий от ГПП "Прибрежная" до РП 33, протяжённостью 6700 метров.