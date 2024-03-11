  • 11 Марта, 17:08
  • BAIGENEWS

Стоимость биткоина обновила исторический максимум

Сегодня, 16:46
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 16:46
Сегодня, 16:46
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Фото: pxhere.com

Биткоин побил новый рекорд. На крупнейшей криптобирже Binance максимальная цена криптовалюты достигала 71 150 долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.

В последние недели биткоин активно растёт. Рекордные 69 тысяч долларов, которых рынки не видели с ноября 2021 года, покорились ему на прошлой неделе. Но после взятия этой высоты стоимость откатилась назад, до 62 тысяч долларов.

Столь значительный успех биткоина вызван двумя факторами. Во-первых, в этом году власти США разрешили создавать биржевые фонды для этой криптовалюты, фактически, позволив американским инвесторам легально торговать криптой. И на рынок сразу же ворвались столь крупные игроки, как BlackRock — один из крупнейших в мире инвестфондов.

Во-вторых, в апреле произойдет халвинг и эмиссия новых биткоинов сократится вдвое.

Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили, что наблюдают незаконные операции физлиц с криптовалютой в Казахстане (приобретение/продажа, расчёты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р). В ведомстве предостерегли граждан - в стране запрещён оборот необеспеченных цифровых активов.

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