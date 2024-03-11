Стоимость биткоина обновила исторический максимум
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Биткоин побил новый рекорд. На крупнейшей криптобирже Binance максимальная цена криптовалюты достигала 71 150 долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НТВ.
Столь значительный успех биткоина вызван двумя факторами. Во-первых, в этом году власти США разрешили создавать биржевые фонды для этой криптовалюты, фактически, позволив американским инвесторам легально торговать криптой. И на рынок сразу же ворвались столь крупные игроки, как BlackRock — один из крупнейших в мире инвестфондов.
Во-вторых, в апреле произойдет халвинг и эмиссия новых биткоинов сократится вдвое.
Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу РК сообщили, что наблюдают незаконные операции физлиц с криптовалютой в Казахстане (приобретение/продажа, расчёты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р). В ведомстве предостерегли граждан - в стране запрещён оборот необеспеченных цифровых активов.
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