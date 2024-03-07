О запрете оборота криптовалюты в Казахстане напомнили в АФМ

Агентство по финансовому мониторингу наблюдает незаконные операции физлиц с криптовалютой в Казахстане (приобретение/продажа, расчёты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р). В ведомстве предостерегли граждан - в стране запрещён оборот необеспеченных цифровых активов, передаёт BaigeNews.kz.

"Криптовалюта часто используется в таких преступлениях, как мошенничество, финансовая пирамида и отмывание доходов, полученных преступным путём. В связи с чем, напоминаем, что на территории Казахстана запрещены:

выпуск необеспеченных цифровых активов (биткоин, эфириум и т.д.);

оборот необеспеченных цифровых активов;

деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам (услуги по обмену необеспеченных цифровых активов на валюту и валюты на необеспеченные цифровые активы)", - говорится в сообщении.

Запрет имеет только одно исключение – деятельность бирж, которые получили лицензию Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).