  • 7 Марта, 16:48
  • BAIGENEWS

О запрете оборота криптовалюты в Казахстане напомнили в АФМ

Сегодня, 15:57
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
АФМ Сегодня, 15:57
Сегодня, 15:57
110
Фото: АФМ

Агентство по финансовому мониторингу наблюдает незаконные операции физлиц с криптовалютой в Казахстане (приобретение/продажа, расчёты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р). В ведомстве предостерегли граждан - в стране запрещён оборот необеспеченных цифровых активов, передаёт BaigeNews.kz.

"Криптовалюта часто используется в таких преступлениях, как мошенничество, финансовая пирамида и отмывание доходов, полученных преступным путём. В связи с чем, напоминаем, что на территории Казахстана запрещены: 

  • выпуск необеспеченных цифровых активов (биткоин, эфириум и т.д.);
  • оборот необеспеченных цифровых активов;
  • деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам (услуги по обмену необеспеченных цифровых активов на валюту и валюты на необеспеченные цифровые активы)", - говорится в сообщении.  

Запрет имеет только одно исключение – деятельность бирж, которые получили лицензию Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).

Самое читаемое

Наверх