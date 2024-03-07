О запрете оборота криптовалюты в Казахстане напомнили в АФМ
Сегодня, 15:57
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Сегодня, 15:57Сегодня, 15:57
110Фото: АФМ
Агентство по финансовому мониторингу наблюдает незаконные операции физлиц с криптовалютой в Казахстане (приобретение/продажа, расчёты за товары, работы, услуги, операции через Р2Р). В ведомстве предостерегли граждан - в стране запрещён оборот необеспеченных цифровых активов, передаёт BaigeNews.kz.
"Криптовалюта часто используется в таких преступлениях, как мошенничество, финансовая пирамида и отмывание доходов, полученных преступным путём. В связи с чем, напоминаем, что на территории Казахстана запрещены:
- выпуск необеспеченных цифровых активов (биткоин, эфириум и т.д.);
- оборот необеспеченных цифровых активов;
- деятельность бирж цифровых активов по необеспеченным цифровым активам (услуги по обмену необеспеченных цифровых активов на валюту и валюты на необеспеченные цифровые активы)", - говорится в сообщении.
Запрет имеет только одно исключение – деятельность бирж, которые получили лицензию Международного финансового центра "Астана" (МФЦА).
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