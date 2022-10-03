Стоимость аренды квартир в РК может снизиться - Ляззат Ибрагимова

Фото: Baigenews.kz/Артём Чурсинов

Председатель АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова предположила, что стоимость аренды квартир может снизиться через месяц-полтора, передаёт BaigeNews.kz.

"Тарифы (на аренду квартир) утверждаются приказом министра индустрии. Они разные по регионам. Там специальная таблица. Я думаю, то явление, которое мы переживаем - всплеск арендных ставок на рынке - наверное, нужно за ним хотя бы месяц-полтора понаблюдать. Я думаю, что это временное явление, потом всё вернется на тот же уровень, который был до этого" - сообщила Ляззат Ибрагимова.

Она отметила, что есть другие проблемы в программе субсидирования арендных платежей. Так, например, не все арендодатели предоставляют квартиры официально.

По её словам, "Отбасы банк" разработал на своей платформе электронную подачу заявки. Подать заявку на субсидирование половины арендной платы могут:

инвалиды первой-второй групп,

дети-сироты,

многодетные,

семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

"Заявки подали только около 25 тысяч заявителей, из них мы одобрили около восьми тысяч. Иногда человек снимает заявку, хочет другой регион, бывает, неправильно заполнено, но самая большая проблема возникает в момент, когда человеку уже одобрили сумму и арендодатели должны подписать договор аренды электронной цифровой подписью. И, чаще всего, мы наблюдаем, что арендодатели привыкли работать в "серой" зоне и не хотят заключать договоры аренды, зная, что при регистрации этого договора во всех государственных базах данных будет видно, что эта квартира сдана в аренду".

Спикер добавила, что приходит много жалоб от граждан.