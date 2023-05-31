Стихийные скотомогильники в ВКО могут стать рассадником сибирской язвы

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Останки лошадей и коров, найденные отдыхающими в районе озер в Уланском районе Восточно-Казахстанской области, неприятно удивили туристов и чуть не испортили и отдых. Причина падежа скота волновала людей больше всего, ведь если животные больны, то несут угрозу населению и требуют особых правил захоронения, передает ВaigeNews.kz.

В управлении сельского хозяйства ВКО поспешили успокоить людей. Здесь сообщили, что, действительно, останки животных были найдены, но угрозы населению они не несут.

"Животные погибли не от болезни, пусть люди не волнуются. Животные были на тебеневке, но зима была непростой, видимо, не хватило корма. На место выезжали специалисты, они выяснили, что животные умерли не от болезни", - пояснили в управлении сельского хозяйства.

Здесь также напомнили, что за утилизацию трупов домашних животных отвечает их хозяин, однако бирки не были обнаружены на трупах, поэтому установить, чьи они – не представлялось возможным.

"Несмотря невозможность идентификации останки животных были утилизированы в скотомогильнике", - добавили в управлении сельского хозяйства ВКО.

Тем не менее этот факт обозначил одну их важных на сегодня проблем – наличие скотомогильников в населенных пунктах, а для Восточного Казахстана тема достаточно актуальна потому, что регион является природным очагом сибирском язвы. Более того, в 2018 году произошла настоящая трагедия, когда от сибирской язвы погиб 47-летнйи мужчина из села Малонарымка, и выяснилось, что источником заражения стал скотомогильник - сибироязвенное захоронение 1972 года, в пяти километрах от убоя больного животного. Тогда оперативно были приняты все меры по недопущению распространения заболевания, но мужчину спасти так и не удалось. Он умер в больнице Усть-Каменогорска.

Скотомогильник со спорами сибирской язвы обнаружили военные в 2019 году и возле Арыси. Тогда все прошло благополучно – захоронение было перенесено, никто не пострадал. Однако специальная проверка установила, что часть скотомогильником в республике была заброшена, часть находилась без опознавательных знаков, а некоторые содержались с серьезными нарушениями – с открытыми крышками погребальных ям, разрушенным ограждением по периметру, что давало возможность посторонним лицам и бродячим животным заходить на территорию скотомогильника и соответственно разносить различные заболевания. Нередки были случаи, когда на территорию забредали коровы и лошади, что уж говорить о грызунах и насекомых.

Дорогое удовольствие

По официальным данным, на территории всего Казахстана не хватает скотомогильников, только в ВКО обеспеченность ими пару лет назад составляла 74 процента. Это значит, что многие населенные пункты могли не иметь подобных сооружений. На сегодняшний день ситуация меняется, но не так быстро, как хотелось.

По официальным данным управления сельского хозяйства ВКО, в Восточном Казахстане установлено 100 сибироязвенных захоронений и 157 скотомогильников, из них 140 типовые, 116 – биотермические ямы. Все 100 захоронения ограждены, возле них установлены опознавательные знаки. Более того, в регионе до 2025 года планируется строительство 45 типовых скотомогильников. Так, в 2022 году завершено строительство шести типовых скотомогильников в населенных пунктах Катон-Карагайского района на сумму 105 миллионов тенге, выделено более 18,5 миллиона тенге на разработку ПСД 19 скотомогильников для населенных пунктов Зайсанского, Самаркого, Тарбагатайского и Уланского районов.

Только на содержание скотомогильников и сибироязвенных захоронений в текущем году из местного бюджета выделяется более 10 миллионов тенге. И эта сумма выделяется ежегодно.

Объективно, на местах прекрасно понимают, что контроль за скотомогильниками – прерогатива местных органов, однако выделить сразу всю необходимую сумму на постройку и содержание объектов, возможности нет. По-хорошему, в каждом населенном пункте должен быть построен свой скотомогильник, то есть не менее 600 объектов. Однако в ближайшие годы закрыть эту потребность явно не получится.