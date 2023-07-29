Стая саранчи появилась на полях одного из хозяйств в Костанайской области

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Глава хозяйства, расположенного на землях Клочковского сельского округа сообщил, что обработок против вредителя ведется недостаточно, что на обращение в районное подразделение теринспекции МСХ ему ответили: препаратов против саранчи уже нет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Нашу газету".

"Поступила информация. что в с. Талдыколь Камыстинского района на посевах крестьянского хозяйства вновь обнаружен залет стадных саранчовых вредителей. На данный момент сотрудниками Камыстинской районной территориальной инспекции и РГУ "РМЦФДиП" МСХ РК осуществляется поиск стаи саранчовых вредителей, которая была запечатлена на видео читателями "Нашей газеты". В данное время руководитель Камыстинской РТИ связался с автором видео и ждет его на территории Клочковского сельского округа", - сообщил руководитель Костанайской областной терринспекции Дархан Абдикаримов.