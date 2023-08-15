Стая розового фламинго прилетела на озеро Большой Талдыколь
Сегодня, 15:46
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Сегодня, 15:46Сегодня, 15:46
96Фото: mir24
Стая розового фламинго прилетела на озеро Большой Талдыколь, передает BaigeNews.kz.
Житель Астаны опубликовал на своей странице в Instagram завораживающее видео редких птиц.
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