  • 15 Августа, 16:08
  • BAIGENEWS

Стая розового фламинго прилетела на озеро Большой Талдыколь

Сегодня, 15:46
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mir24 Сегодня, 15:46
Сегодня, 15:46
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Фото: mir24

Стая розового фламинго прилетела на озеро Большой Талдыколь, передает BaigeNews.kz.

Житель Астаны опубликовал на своей странице в Instagram завораживающее видео редких птиц.

 
 
 
 
 
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Публикация от Дрон | Аэросъемка | Видеограф | Астана (@fly.vlad.kz)

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