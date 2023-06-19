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  • "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами
inform.kz Сегодня, 12:04
83
Сегодня, 12:04
83
Фото: inform.kz

"Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами

Статистика производства сельскохозяйственной продукции в Казахстане преувеличена. Об этом на правительственном часе мажилиса сообщил председатель Комитета по аграрным вопросам Серик Егизбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Статистические данные не отражают реальной ситуации в отрасли. Статистика производства сельскохозяйственной продукции преувеличена. В результате оценки деятельности акиматов есть скрытая конкуренция между ними, которая существует на протяжении многих лет. Возможно, лучше отказаться от такой оценки деятельности местных исполнительных органов и перейти к другим методам оценки эффективности работы. Мы предлагаем правительству пересмотреть способы сбора и учета данных для обеспечения достоверности статистических данных", - сказал Серик Егизбаев.

По его словам, акиматы не организовывают эффективную работу корпораций социального предпринимательства.

"Акиматы не в состоянии должным образом организовать эффективную работу корпораций социального предпринимательств. И, в первую очередь, сети сервисной подготовки на селе. Минсельхоз не может быть влиятельным органом, защищающим интересы аграриев и координирующим работу госорганов", - считает депутат.

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Журналист
Сегодня, 12:04
83
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