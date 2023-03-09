Старых авто стало больше в Казахстане

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3 мая 2022 года был опубликован, а 14 мая вступил в силу приказ о снижении утильсбора на автомобили на 50%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

Ратуя за снижение (а то и полную отмену) утильсбора, популисты выдвигали тезис о том, что таким образом можно будет обновить автопарк страны — за счёт импортных новых или "молодых" авто.

За 12 месяцев 2022 года на внутреннем рынке РК было реализовано 159,8 тысячи новых легковых автомобилей — на 8,4 процента больше, чем годом ранее. При этом ещё 10,2 тысячи авто отправили на экспорт. Сразу 60,8 процента (против 50,9 процента годом ранее) имеющихся ресурсов было обеспечено казахстанскими производителями: 103,3 тысячи авто — на 20,8 процента больше, чем годом ранее. Импорт же сократился на 14,6 процента, до 66,6 тысячи авто (лишь 39,2 процента от ресурсов, против почти половины в предыдущем году).

"Если же обратить внимание на динамику до и после ввода изменений в законодательство, то окажется, что доля казахстанских автомобилей на рынке не поменялась, так и оставшись на уровне около 61 процента, а рост производства даже ускорился: по итогам января–апреля 2022 года он составлял 19,2 процента к аналогичному периоду годом ранее, а по итогам мая–декабря — сразу 31,6 процента. Импорт же показывал спад (а вовсе не рост) и до снижения утильсбора, и, главное, после", - говорится в сообщении.

Введение любых налогов и сборов в Казахстане состоит в том, чтобы, с одной стороны, защитить экологическую безопасность в государстве, а с другой — поддержать местное производство. Для казахстанцев, которым основные поставки авто на рынок обеспечивает именно казахстанский автопром, поддержка отечественных автомобилестроителей сегодня — самый важный момент для развития автопарка, не говоря уже о том, что отрасль в принципе является драйвером машиностроения и реального сектора в республике.

С февраля 2022 года БНС АСПиР РК изменило систему подачи информации, поэтому именно с этого момента и стоит сравнивать данные.

"Если с начала весны по май, когда, собственно, утильсбор и сократили, основное изменение автопарка происходило за счёт увеличения количества новых авто (младше трёх лет) на 22,2 тысячи, до 291,7 тысячи машин, то уже после этого, с мая по декабрь, автопарк увеличился на 86 тысячи авто, однако рост количества новых среди них — всего 28,2 тысячи, а ещё 33,7 тысячи составили автомобили старше десяти лет, причём 22,8 тысячи из них — и вовсе рухлядь старше двадцати лет", - пишут аналитики.

При этом, несмотря на то, что утильсбор был снижен, автопром РК отлично показал себя, независимо от этой ситуации.

Так, с января по 1 мая 2022 года общее число выпущенных автотранспортных средств составило 30,7 тысячи единиц, против 26 тысячи годом ранее (плюс 18 процентов), а непосредственно легковых авто — 27,3 тысячи, против 22,9 тысячи год назад (плюс 19,2 процента).

С начала же мая и до конца декабря производство автотранспортных средств в целом достигло 83,2 тысячи единиц, против 67,5 тысячи год назад (плюс 23,3 процента), а легковых машин — уже 76 тысячи, против 57,8 тысячи годом ранее (плюс 31,6 процента).

Таким образом, местные автопроизводящие компании показывают себя хорошо, чего не скажешь об автопарке РК в целом, где теперь уже 7 из 10 машин — старьё.

Сравним заодно рост аварийности на дорогах страны. Так, если количество аварий с начала 2022 года до конца апреля показало годовой рост на 2,9 процента, то с мая по декабрь включительно — сразу на 7,7 процента к аналогичному периоду годом ранее. В результате в целом по итогам 2022 года количество ДТП увеличилось на 6,4 процента — это самый большой рост за все последние годы. Такая же динамика наблюдается и с численностью пострадавших в этих ДТП.

Причём ситуацию не объяснить сезонностью, так как наиболее опасные месяцы зимы приходятся именно на первый период (январь–апрель включительно). К тому же, если рассмотреть показатели 2021 года, то в сравнении с 2020 годом годовой рост количества ДТП по итогам января–апреля составлял 10,3 процента, а вот по итогам мая–декабря — лишь 0,8 процента (и итоговый рост за год — на 3,1 процента).

Таким образом, если ликвидация по приказу президента "Оператора РОП" и передача управления утильсборами госкомпании "Жасыл Даму" — и правда своевременная мера, добавляющая системе прозрачности, то к остальным моментам остаются вопросы. Например, кому и для чего нужны были заигрывания со сборами, изменение которых по итогам не принесло стране ничего, кроме автохлама на дорогах — угрозы для экологии и безопасности населения.

В конце концов, на обновление автопарка, а также на кошельки казахстанцев и их возможности купить новое авто гораздо более позитивное влияние оказывает система льготного автокредитования от государства — действительно адекватная мера поддержки и граждан, и производителей.