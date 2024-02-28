Стартовал прием заявок для участия конкурсе "Лучший товар Казахстана" и премии "Алтын Сапа"

В "Атамекене" объявили о начале приема заявок для участия в конкурсе на соискание премии президента Республики Казахстан "Алтын сапа" и республиканском конкурсе-выставке "Лучший товар Казахстана", передаёт BaigeNews.kz

Премия президента РК "Алтын сапа" присуждают в трех категориях (субъект малого, среднего и крупного предпринимательства) по четырем номинациям:

"Лучшее предприятие производственного назначения";

"Лучшее предприятие, выпускающее товары для населения";

"Лучшее предприятие, оказывающее услуги";

"Лучшее предприятие, выпускающее продовольственные товары и/или сельскохозяйственную продукцию".

В нацпалате отметили, что участвовать в конкурсе могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, занимающиеся производством товаров, оказанием услуг на территории РК.

Как отметили в Атамекене, участники конкурса должны подтвердить высокое качество выпускаемой продукции или оказываемых услуг в течение предыдущих трех лет. Конкурс проводится в течение года и состоит из следующих основных этапов.

Подача заявки в срок до 1 июля 2024 года, в электронном виде на сайте: www.altynsapa.kz. и/или в региональные палаты предпринимателей . С 1 июля прием заявок закрывается! Проведение предварительной оценки экспертной группой НПП, определение 40 финалистов. Экспертная группа проводит оценку финалистов конкурса с выездом на предприятия. Заседание Комиссии по присуждению званий лауреатов премии Президента Республики Казахстан "Алтын сапа" и званий дипломантов республиканского конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана" о присуждении 14 участникам конкурса званий лауреатов премии (ноябрь).

В палате подчеркнули, что лауреаты премии получат соответствующий диплом, эмблему конкурса и денежное вознаграждение в размере 450 месячных расчетных показателей. Кроме того, у них будет право в течение четырех лет использовать эмблему конкурса "Алтын сапа" в рекламных целях.

Конкурс же проводится по трем номинациям:

"Лучшие товары производственного назначения"; "Лучшие товары для населения"; "Лучшие продовольственные товары".

При этом, в каждой номинации определяются по три победителя.

Кроме того, в конкурсе учреждаются специальные премии "Лучший индустриальный проект", "Лучший инновационный проект".

Чтобы участвовать, предприниматели должны подать заявку в электронном виде на сайте: www.altynsapa.kz и в региональные палаты предпринимателей за десять дней до даты проведения регионального конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана".

Затем желающие участвовать в конкурсе должны оформить и подать материалы в региональные палаты предпринимателей по месту нахождения.

Только девять победителей региональных конкурсов становятся участниками республиканского этапа конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана".

А по результатам республиканского конкурса-выставки определят 27 финалистов по трем номинациям, которых ждет онлайн-голосование.

Затем комиссия назовет девять участников конкурса, которые получат звания дипломантов республиканского конкурса-выставки "Лучший товар Казахстана".

Дипломанты конкурса получат дипломы и эмблему конкурса, а также право в течение четырех лет использовать эмблему конкурса "Лучший товар Казахстана" в рекламных целях.