Стало известно, сколько "Зенит" заплатил за защитника "Кайрата" Алипа

Фото: ФК "Зенит"

Стали известны подробности выкупа петербургским "Зенитом" защитника "Кайрата" Нуралы Алипа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Как стало известно, общие затраты на выкуп трансфера 22‑летнего игрока у "Кайрата" не превысят 1,75 миллионов евро.

Алип стал игроком "Зенита" в феврале, подписав арендное соглашение с "сине‑бело‑голубыми" до конца 2022 года.

Контракт "Зенита" с Алипом будет рассчитан до конца сезона‑2024/25. В соглашении предусмотрены бонусы за игровое время в победных матчах по той же схеме, что применяется в других контрактах игроков на протяжении последних трех сезонов.