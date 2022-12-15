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ФК "Зенит" Сегодня, 04:32
128
Сегодня, 04:32
128
Фото: ФК "Зенит"

Стало известно, сколько "Зенит" заплатил за защитника "Кайрата" Алипа

Стали известны подробности выкупа петербургским "Зенитом" защитника "Кайрата" Нуралы Алипа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Матч ТВ".

Как стало известно, общие затраты на выкуп трансфера 22‑летнего игрока у "Кайрата" не превысят 1,75 миллионов евро.

Алип стал игроком "Зенита" в феврале, подписав арендное соглашение с "сине‑бело‑голубыми" до конца 2022 года.

Контракт "Зенита" с Алипом будет рассчитан до конца сезона‑2024/25. В соглашении предусмотрены бонусы за игровое время в победных матчах по той же схеме, что применяется в других контрактах игроков на протяжении последних трех сезонов.

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#спорт #футбол #деньги
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:32
128
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